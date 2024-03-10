Elektrikli motosikletteki Gülnihal'in hayatını kaybettiği kaza kamerada!
Antalya'da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Feci kazada genç kadın hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. Alkan'ın, yaklaşık 1 ay önce evlendiği ve kaza sırasında eşinin iş yerine gittiği öğrenildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Gülnihal Alkan'ın (26) hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 15.30 sularında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.S. (17) yönetimindeki otomobil, Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
1 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Çarpmanın etkisiyle Gülnihal Alkan yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi.
Kısa sürede gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülnihal Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülnihal Alkan'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S.'nin işlemleri sürüyor. Gülnihal Alkan'ın, yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşinin iş yerine gittiği öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin yolun sağ tarafından refüjün bulunduğu sola doğru manevra yaptığı sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı, kazanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsünün metrelerce ileri fırladığı anlar yer aldı.