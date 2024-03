Deniz Pulaş: Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım

"MISS MODEL INTERNATIONAL SEÇİLDİM"



Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erkan Özerman hakkında da konuşan bir dönemin ünlü modeli; "Çok kaliteli bir insandı. Gösteri dünyasının önemli ismiydi. Best Model of the World'de derece alınca, 1993'te beni Karayip Adaları'nda düzenlenen Miss Model International yarışmasına göndermişti. Yarışmada birinci seçildim. O zaman ödül, 10 bin dolardı ama o parayı hiçbir zaman alamadım. Bana bir çek verildi. Erkan Bey de; 'Fransa'daki bir bankanın çeki' dedi. Paris'te yaşadığı için, çekin kendisinde kalmasını söyleyerek, zamanı gelince parayı alıp bana vereceğini ifade etti ancak parayı alamadım. Erkan Bey, sonra organizatörün o bankadaki hesabını kapattığını ve parayı çekemediğini söyledi. Belki de doğrudur. 'Erkan Özerman' deyince aklıma maalesef bu geldi. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.