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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya'da Can Uzun fırtınası: Üst düzey yetenek! - Futbol Haberleri

        Almanya'da Can Uzun fırtınası: Üst düzey yetenek!

        Bundesliga 2'de Nürnberg forması giyen Can Uzun, gollerine devam ediyor. Magdeburg maçında da golünü atan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 gole ulaştı. Can Uzun'un gösterdiği bu performans Alman basınında da geniş yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:46
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          Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg forması giyen Can Uzun, bu sezon fırtına gibi esmeye devam ediyor.

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          Son olarak Magdeburg ile oynanan maçta da fileleri havalandıran 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre aldığı 24 maçta 16 gole ulaştı.

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          Can Uzun, 16 golünün yanı sıra iki kez de asist yapma başarısı gösterdi. Genç yıldız gösterdiği bu performansla Alman basınında geniş yer aldı.

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          "ÜST DÜZEY YETENEK"

          Alman medyasından Sport1 "Üst düzey yetenek Can Uzun" başlığını kullanarak yaptığı haberde, "Üst düzey yeteneklere sahip olan Can Uzun, FC Nürnberg'i 2. Bundesliga'da üst üste ikinci galibiyetine taşıdı. 18 yaşındaki oyuncu, FC Magdeburg karşısında alınan 1-0'lık galibiyette sezonun 13. golüyle fark yarattı ve Nürnberg'in küme düşme hattının beş puan gerisinde sekizinci sırada yer alarak sessizce yükselme hayalleri kurmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

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          Geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç oyuncunun Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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