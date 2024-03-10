İntihar iddiaları doğru mu? Dani Alves'in kardeşinden açıklama!

"SİZİN AİLENİZ YOK MU?"

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Dani Alves'in kardeşi Ney Alves, "O zaten hapiste, mahkum edildi. Bu yeterli değil mi? Şimdiki delilik şu, onun ölmesini istiyorlar. Ne kadar zalimce! Babam 70 yaşın üzerinde, annem 60 yaşını geçti. Sizin aileniz yok mu? Bunu yaymaya devam ediyorlar. Tanrı size merhamet etsin" sözlerini sarf etti.