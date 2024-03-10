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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        İstanbulspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında aylardır ligin son sırasına demir atmış olan İstanbulspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa ile karşılaşıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:25
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        Maçta 1 gol var!
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        STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        25' Loshaj

        İstabulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Vorobjovas, Sambissa, Duhaney, Loshaj, Eslem, Mamdou, Kenio, Emrehan Gedikli

        Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruoi Winck, Mortadha, Gökahn, Aytaç,Hajradinovic, Fall, Rochinh, Da Costa

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

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        Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara yükselen Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta ise galibiyet elde edemeyerek 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı ve yeni haftaya 40 puanla girdi.

        Bu sezon yalnızca 3 kez galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor ise 13 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

        MAÇTAN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

        ● Bugüne kadar Kasımpaşa'yı konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen İstanbulspor'un (5G 2B), lig

        tarihinde iç sahada mağlup olmadığı takımlar arasında daha fazla ağırladığı tek rakibi Türk Telekom (5G 5B).

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        ● Sezonun ilk yarısında oynanan maçta İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, lig tarihinde rakibine karşı

        ilk Süper Lig dublesini yapmak istiyor.

        ● İstanbulspor bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı Süper Lig maçlarından puan çıkaramadı (10M). Lig

        tarihinde bir sezonu hemşehrilerinden daha fazla mağlubiyet alarak tamamlayan sadece iki İstanbul

        temsilcisi var: Ümraniyespor (11; 2022/23) & Kasımpaşa (11; 1962/63).

        ● Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (3M), daha

        önceki 30 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 3B 24M).

        ● Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (2B 5M), seyircisi önünde tek sezonda

        daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 1995-Mart 1996 arasında yaşadı (11 maç).

        ● Son üç Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (2B 1M), Sami Uğurlu'nun iki döneminde görev yaptığı

        toplam 38 karşılaşmalık süreçte daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı (Şubat 2022; 4 maç).

        ● Bu sezon Süper Lig maçlarının 46-60'ıncı dakikaları arasında en fazla gol atan takım Kasımpaşa (11), bu aralıkta rakip fileleri en az havalandıran ekip ise İstanbulspor (1).

        ● Son üç Süper Lig maçında iki gol atan Florian Loshaj (vs Ankaragücü & Gaziantep FK), daha önceki 30 karşılaşmada rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti (vs Hatayspor).

        ● İstanbulspor'un Kasımpaşa'ya attığı son iki Süper Lig golünün sahibi olan Emir Kaan Gültekin, bu rekabet

        tarihinde Ahmet Şahin'in (Mayıs-Haziran 1963) ardından sarı-siyahlıların üst üste üç golünü kaydeden ikinci oyuncu olmak istiyor.

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