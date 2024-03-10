İstanbulspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

25' Loshaj

İstabulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Vorobjovas, Sambissa, Duhaney, Loshaj, Eslem, Mamdou, Kenio, Emrehan Gedikli

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruoi Winck, Mortadha, Gökahn, Aytaç,Hajradinovic, Fall, Rochinh, Da Costa

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Bu sezon yalnızca 3 kez galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor ise 13 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara yükselen Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta ise galibiyet elde edemeyerek 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı ve yeni haftaya 40 puanla girdi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

● Bugüne kadar Kasımpaşa'yı konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen İstanbulspor'un (5G 2B), lig

tarihinde iç sahada mağlup olmadığı takımlar arasında daha fazla ağırladığı tek rakibi Türk Telekom (5G 5B).

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● Sezonun ilk yarısında oynanan maçta İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, lig tarihinde rakibine karşı

ilk Süper Lig dublesini yapmak istiyor.

● İstanbulspor bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı Süper Lig maçlarından puan çıkaramadı (10M). Lig

tarihinde bir sezonu hemşehrilerinden daha fazla mağlubiyet alarak tamamlayan sadece iki İstanbul

temsilcisi var: Ümraniyespor (11; 2022/23) & Kasımpaşa (11; 1962/63).

● Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (3M), daha

önceki 30 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 3B 24M).

● Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (2B 5M), seyircisi önünde tek sezonda

daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 1995-Mart 1996 arasında yaşadı (11 maç).

● Son üç Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (2B 1M), Sami Uğurlu'nun iki döneminde görev yaptığı

toplam 38 karşılaşmalık süreçte daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı (Şubat 2022; 4 maç).

● Bu sezon Süper Lig maçlarının 46-60'ıncı dakikaları arasında en fazla gol atan takım Kasımpaşa (11), bu aralıkta rakip fileleri en az havalandıran ekip ise İstanbulspor (1).

● Son üç Süper Lig maçında iki gol atan Florian Loshaj (vs Ankaragücü & Gaziantep FK), daha önceki 30 karşılaşmada rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti (vs Hatayspor).

● İstanbulspor'un Kasımpaşa'ya attığı son iki Süper Lig golünün sahibi olan Emir Kaan Gültekin, bu rekabet

tarihinde Ahmet Şahin'in (Mayıs-Haziran 1963) ardından sarı-siyahlıların üst üste üç golünü kaydeden ikinci oyuncu olmak istiyor.