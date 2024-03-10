Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli polis memuru tarafından öldürülen Zeynep Bedir ile Tarık Bedir cinayetinde detaylar: Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı! - Son dakika İstanbul haberleri

        Tarladan vahşet çıktı! Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı

        İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'i silahla öldüren emekli polis memuru C. Bedir'in işlediği vahşetin detayları ortaya çıktı. Buna göre katil zanlısının, oğlunu ve eşini öldürdükten sonra ikisinin başını gövdesinden keserek ayırdığı ve çuvala koyduğu cansız bedenleri memleketi Kırklareli'ye götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Zanlı, yolda aracı bozulunca da cansız bedenleri tarlaya gömdü. Katile cesetleri taşımakta yardımcı olan iki arkadaşı da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi

        Giriş: 10.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tüyler ürperten çifte cinayet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre C. Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü.

        Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.

        REKLAM

        ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA BAŞLARINI GÖVDEDEN AYIRDI

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir’in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, emekli polis memuru C. Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cansız bedenlerini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.

        ARAÇ BOZULUNCA CESETLERİ GÖMDÜ

        Parçaladığı iki cesedi çuvala koyan C. Bedir, daha sonra çuvalı da arabasının bagajına yerleştirdi. Ardından Kırklareli Çeşmeköy’deki tarlasına doğru yol aldı. Tarlaya yakın bölgede aracı bozuldu. Bunun üzerine cesetleri aracın bozulduğu bölgeye yakın tarlaya gömdü.

        ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

        C. Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini buldu. Silahla öldürüldükten sonra başları da kesilen cansız bedenler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşının işlemleri emniyette tamamlandı. Soruşturmanın ardından Bedir ve iki arkadaşı adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Zeynep Bedir
        #Tarık Bedir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Habertürk Anasayfa