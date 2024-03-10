Emekli polis memuru tarafından öldürülen Zeynep Bedir ile Tarık Bedir cinayetinde detaylar: Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı! - Son dakika İstanbul haberleri

Emekli polis memuru tarafından öldürülen Zeynep Bedir ile Tarık Bedir cinayetinde detaylar: Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı! - Son dakika İstanbul haberleri

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Tüyler ürperten çifte cinayet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre C. Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü.

Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.

REKLAM ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA BAŞLARINI GÖVDEDEN AYIRDI Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir’in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, emekli polis memuru C. Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cansız bedenlerini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.

ARAÇ BOZULUNCA CESETLERİ GÖMDÜ Parçaladığı iki cesedi çuvala koyan C. Bedir, daha sonra çuvalı da arabasının bagajına yerleştirdi. Ardından Kırklareli Çeşmeköy’deki tarlasına doğru yol aldı. Tarlaya yakın bölgede aracı bozuldu. Bunun üzerine cesetleri aracın bozulduğu bölgeye yakın tarlaya gömdü. ADLİYEYE GÖNDERİLDİ C. Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini buldu. Silahla öldürüldükten sonra başları da kesilen cansız bedenler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşının işlemleri emniyette tamamlandı. Soruşturmanın ardından Bedir ve iki arkadaşı adliyeye sevk edildi.