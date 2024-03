REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ege'nin incisi İzmir'de bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 gün kaldı ama durmayacağız. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Ben buna inanıyorum. 1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir hizmet ve eser fukaralarından bir türlü kurtulamadı.

"ANLAŞILAN BAY KEMAL'İN AHI TUTMAYA BAŞLADI"

Türkiye en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken İzmir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından çok azını aldı. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Kime ne vadettiklerinden haberdar mısınız, yok. Fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Özgür efendi, Türk filmindeki Mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan bay Kemal'in ahı tutmaya başladı. Ha bire atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı yok.

"KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA GİZLİ SAKLI İŞLER ÇEVİRİYORLAR"

Ülkemiz adına samimi olarak üzgünüz. Son 21 yılda her konuda ülkeye çağ atlatacak işler yaptık. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendilerini milletin üstünde görüyor insanımıza tepeden bakıyorlardı. Bugün kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkta davranıyorlar. Bugün terör örgütlerinin uzantılarıyla kent uzlaşısı adı altında gizli saklı işler çeviriyorlar. Şu körfezin haline bakın. İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı?

Kibirlerinin üstünü taklitçilikle örtmeye çalışıyorlar. Muhalefet salkım saçak da olsa hamd olsun biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Cumhurbaşkanıyla kabinesiyle belediyeleriyle milletimizin hizmetkârı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün buraya sizlerin karşınıza tek bir amaçla çıktık. Gündoğdu Meydanı bizi yine yanıltmadı. Evet 100 bin kişi.

"AMACIMIZ MİLLETİMİZİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK"

İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Unutmayınız belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı zaten ortaya çıkardı. Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, milletimizin refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü. Biz de boş laf yok biz icraatlerimizle konuştuk ve konuşuyoruz. İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Peki bu muhalefet ne yaptı. Yaptıkları bir yatırım var mı?"