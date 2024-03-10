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        Haberler Dünya Binlerce İsrailli sokaklara döküldü: Netanyahu'nun evinin önünde protesto!

        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü: Netanyahu'nun evinin önünde protesto!

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, binlerce İsrailli Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle yeniden sokaklara döküldü. Göstericiler, Netanyahu'nun evinin önünde de toplandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:32
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        • 1

          İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle gösteri düzenledi.

        • 2

          Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı.

        • 3

          Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

        • 4

          NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO

          İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'da bulunan evinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Gösteride İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmelerinin sağlanması için hükümete çağrı yapıldı. İsrail polisi, göstericilere müdahale etti.

        • 5

          HERZOG'UN KONUTU YAKININDA TOPLANDILAR

          İsrailli esirlerin yakınları ve onları destekleyen yüzlerce kişi Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu yakınında toplandı.

        • 6

          Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

        • 7

          İsrail polisi, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için konuşlandı.

        • 8

          Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

        • 9

          Bir grup gösterici, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'ndeki meydana yürümek istedi.

        • 10

          İsrail polisi, protestocuları engellemeye çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Meşaleler taşıyan bir grup gösterici polis engelini aşarak Tel Aviv'deki caddelerde yürümeye başladı. Göstericiler kentteki bazı yolları kapattı.

        • 11

          İsrail polisi, en az üç göstericiyi gözaltına aldı.

          Öte yandan, Birüssebi (Berşeva), Hayfa gibi diğer kentlerde de hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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