TOFAŞ: 84. - PAOK mateco: 71 | MAÇ SONUCU
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in son maçında Yunan kulübü PAOK mateco'yu 84-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve son 16 turuna çıktı.
Selanik kentindeki PAOK Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 üstünlükle tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 40-34 önde gitti.
Üçüncü periyodun sonunda farkı 13 sayıya (49-62) çıkaran Bursa ekibi, mücadeleyi 84-71 kazanarak tur atladı.
TOFAŞ'ı galibiyete 11 sayı, 17 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Wiley ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan O'Brien taşıdı.
Son 16 turunda takımlar, dörderli 4 gruba ayrılacak. Altı maç sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, adını çeyrek finale yazdıracak.