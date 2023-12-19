Tobias Menzies: Gazze'deki durum yürek parçalayıcı

"GAZZE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ VE ACILARINI GÖRÜYORUZ"



Tobias Menzies, bölgede çok uzun süren siyasi anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması için öncelikle Gazze'ye yönelik saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek böylelikle gıda, su ve tıbbi destek başta olmak üzere sivillere yardımın ulaştırılabileceğini kaydetti.



Menzies, "Tüm bunların kısa vadede gerçekleşmesi gerekiyor ve nihayetinde barışçıl çözüm, siyasi çözüm bulmaya yönelik ilk adımdır. Savaşarak çözüm bulunamaz. Bu karar, siyasi olmak zorunda" ifadelerini kullandı.



Gazze halkına mesajıyla ilgili Tobias Menzies, "Bu, çok kahredici bir durum. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Onlarla gerçekten dayanışma içindeyiz ve acılarını görüyoruz. Çok sayıda çocuk, aile, sivil bu çatışmadan etkileniyor ve bunu görmek yürek parçalayıcı." değerlendirmesinde bulundu.



Fotoğraflar: AP, AA, Reuters