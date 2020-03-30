31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına kişi ve kurumsal destekler sürüyor.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 5 MAAŞLIK DESTEK
'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşaAllah." ifadelerini kullandı.
— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 30, 2020
BEŞ MAAŞLIK BİR DESTEK DE DEVLET BAHÇELİ'DEN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda 5 maaşıyla destek verdiğini açıkladı.
— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 30, 2020
TOBB'DAN 10 MİLYON LİRALIK DESTEK GELDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz" diye konuştu.
— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) March 30, 2020
İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)'NDAN 5 MİLYON LİRA
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu
TÜRKİYE İHRATÇILAR MECLİSİ'NDEN 15 MİLYON TL DESTEK
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
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