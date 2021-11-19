TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Dünya Kadın Girişimcilik Günü" mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genç kızlara girişimcilik konusunda cesaretli olması çağrısında bulunarak, "İş hayatına atılırken girişimcilik fikrini öncelikli olarak düşünsünler." ifadesini kullandı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hisarcıklıoğlu mesajında, kadınların çalışma hayatına katılımının artmasının ekonominin en temel meselelerinden birisi olduğuna işaret ederek, "Tek kanatlı bir kuşun uçamayacağı gibi sadece erkek gücüne ve hakimiyetine dayalı bir üretim modeli de mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Göreve geldikleri günden beri kadın girişimciliğinin önünü açmak için çabaladıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar hep kız çocuklarınız ile erkek çocuklarınız arasında miras ayrımı yapmayın dedik. Eşitliği savunduk. Bundan böyle de kızlarınıza da şirket yönetimlerinde yer açın diyoruz." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, 2007 yılında kurdukları TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 81 ilde oda ve borsaların koordinasyonunda projeler gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktıysa bunda TOBB KGK'nin çalışmalarının rolü büyüktür. Genç kızlarımıza girişimcilik konusunda 'cesaretli olun' diyorum. İş hayatına atılırken girişimcilik fikrini öncelikli olarak düşünsünler. Kadınların e-ticarete yönlendirilmesi, yeni kadın girişimcilerin yetiştirilmesi, kadın girişimcilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla birçok kurumla ulusal çapta projeler yürütüyoruz. 81 ilde bulunan kadın girişimci kurullarımız, bu vizyonla gerek yerelde gerek ulusalda birçok başarılı projeye imza atıyor. Kadın girişimci kurullarımız adeta birer proje fabrikası haline geldi."
- "Kadın girişimciliğinin önü açılsın"
TOBB KGK Başkanı Öztürk de mesajında, ülkelerin kalkınmasının kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkün olduğuna dikkati çekerek, kadının işgücüne katılımının ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğunu aktardı.
Tüm kişi, kurum ve kuruluşları kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya davet eden Öztürk, "Kadınların iş hayatındaki yeri ve rolü, olumlu ilerlemelere rağmen, istenilen noktada değil. Kadın girişimciliğinin sadece bir cinsiyet meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum. Bu yeni çağ, doğal kaynakların bilinçsiz tüketildiği, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin yarattığı tehditlerin, afetler ve göçlerin, eşitsizliklerin katlanarak arttığı bir dönem olmasın. Bu çağın özellikle kadınların yükseliş çağı olacağına inanıyorum. Dünya Kadın Girişimcilik Günümüz kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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