İHA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMS) yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: TMSF 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon TL’lik destek sağlayacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak."