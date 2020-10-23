TMSF'den iki şirket için satış kararı - Haberler

Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilana göre, TMSF bünyesinde bulunan ve Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Şanlıurfa OSB'de 41,716 metrekare alanlı fabrika binası, idare binası müştemilatı, ekipmanlar, demirbaş ve iş makineleri ile hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 23.1 milyon TL olarak belirlenen iktisadi ve ticari bütünlüğün 8 Aralık'ta yapılacak ihalesi için 7 Aralık'a kadar teklif verilebilecek.

Aynı gazetede yayımlanan diğer ilana göre, TMSF bünyesinde bulunan ve Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 15.8 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. 17 Kasım'da yapılacak ihaleye 16 Kasım'a kadar teklif verilebilecek.

Nurkay Makina İktisadi ve Ticari Bütünlüğü, Sakarya Akyazı ilçesinde çeşitli parsellerde kayıtlı gayrimenkuller ile altı parseldekurulu fabrika binası, makine, ekipman, araç ve stoklar ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklardan oluşuyor.