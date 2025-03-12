TMSF, Bellona'yı satıyor

Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satışı için ilan TMSF'nin sitesinde de paylaşıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.

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İhale için muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak açıklandı.

Yatırımcıların 17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabileceği belirtilirken son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.