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        Haberler Ekonomi Para TL'nin reel değeri 6 ayın dibinde - Para Haberleri

        TL'nin reel değeri 6 ayın dibinde

        Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2025'te TÜFE bazında 1,55 puan azalarak 72,12'ye geriledi. Böylece TL'nin reel değeri son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:38
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        TL'nin reel değeri 6 ayın dibinde
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,55 puan azalarak 72,12 oldu.

        Böylece TL'nin reel değeri son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

        Endeks, Mart 2025'te 73,67 düzeyindeydi.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,34 puan düşüşle 95,56'dan 93,22'ye geriledi.

        Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,52 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 0,17 puan azaldı.

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