TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,91 puan yükselişle 62,90 oldu. Endeks, Haziran 2024'te 61,99 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,29 puan artışla 94,40'dan 94,69'a yükseldi.

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Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,14 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan arttı.