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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tiyatro Frankfurt’tan “Boş Çerçeve” İstanbul'da

        Tiyatro Frankfurt’tan “Boş Çerçeve” İstanbul'da

        Tiyatro Frankfurt'un "Boş Çerçeve" adlı oyunu 21-22 Şubat tarihlerinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 00:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:07
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        Tiyatro Frankfurt'tan "Boş Çerçeve" İstanbul'da
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        Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt, “Boş Çerçeve” adlı tiyatro oyununu İstanbul'da sahneliyor. Aile içindeki bağların zayıflamasını ve toplumun içsel çatışmalarını konu alan oyun Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

        İBB Şehir Tiyatroları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Devlet Tiyatroları katkılarıyla hazırlanan oyun, 21, 22 Şubat 2025 tarihlerinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izlenebilecek.

        Vedat Diri'nin kaleme aldığı, Kamil Kellecioğlu'nun yönettiği eserin oyuncu kadrosunda Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tiyatro Frankfurt
        #boş çerçeve
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
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