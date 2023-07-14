Titan'ın patlama hikâyesi isteniyor
'Titanic' enkazına dalış yapan Titan adlı denizaltının içindeki 5 kişinin katastrofik patlama sonucu hayatını kaybetmesi tüm dünyada şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu. 'Titanda hayatını kaybedenlerin hikâyelerinin TV dizisine aktarılması ve yönetmen koltuğuna da Titanic'e 33 kez iniş yapan James Cameron'ın oturması isteniyor
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1.514 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanic’e olan ilgi, geminin battığı 15 Nisan 1912’den bu yana kesintisiz sürüyor.
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Titanic hakkında birçok film, dizi ve belgesel çekildi, kitap yazıldı.
Döneminin en büyük ve en lüks yolcu gemisi olan Titanic’i su yüzüne çıkarmak için zaman zaman projeler geliştirildi.
Ne var ki Atlas Okyanusu'nun 3.657 metre derinliğinde olması nedeniyle gemiyi su yüzeyine çıkarmak mümkün olmadı.
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James Cameron
Titanic’in enkazına; ilk kez battıktan 73 yıl sonra, 1985’te inmek mümkün oldu.
Teknolojinin gelişmesiyle zengin teknik imkânlarla donatılan denizaltılarla inilen ‘Titanic’in enkaz görüntüleri yıllar sonra dünyaya sunuldu.
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Görüntülerin her karesi de büyük heyecan yarattı.
Titanic’e inen ilk kişilerden biri olan yönetmen ve yapımcı James Cameron, önce gemiyle ilgili bir belgesel hazırladı. Ardından da 1997’de gişe rekorları kıran ‘Titanic’ adlı sinema filmini çekti.
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Aradan geçen yıllarda teknolojinin daha da ilerlemesi daha dayanıklı ve teknik imkâna sahip denizaltılar üretilmesini sağladı.
Bu gelişme de elbette Titanic meraklılarının gemiye inme arzusunu artırdı.
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Öyle ki ‘Titanic’e turistik geziler bile düzenlenmeye başlandı.
Her ne kadar daha gelişmiş denizaltılar üretilmiş olsa da okyanusun binlerce metre altındaki şartlara karşı koymak hiç de kolay değil.
Bunun böyle olduğu haziranda yaşanan Titan denizaltısında yaşanan felaketle gözler önüne serildi.
OceanGate firmasına ait denizaltıyla Titanik enkazına inmeye uğraşan 5 kişi hayatını feci bir şekilde kaybetti.
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Titan'ın yolcuları şu kişilerden oluşuyordu: Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman Dawood, Fransız Titanik uzmanları Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush ile İngiliz iş adamı Hamish Harding.
Keyifli başlayan yolculuk, 1 saat 45 dakika sonra irtibatın kesilmesiyle büyük bir paniğe neden oldu.
Merkez istasyon, denizaltıda bir sorun olduğunu anlayarak kurtarma çalışmalarına, daha doğrusu kurtarma çalışmaları için planlar yapmaya başladı.
Planlar yapılırken denizaltıdaki 5 kişinin katastrofik patlama sonucu patlayan denizaltında hayatını kaybettiği anlaşıldı.
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Böylesi bir felaket doğal olarak önümüzdeki zamanlarda birçok sinema filmine, TV dizisine, belgesele ve kitaba konu olacak.
Genelde bu tür yapımların gerçekleştirilmesi, felaketin yaşanmasından bir zaman sonra olur ama görünen o ki Titan felaketi için bir an önce harekete geçirilmesi isteniyor.
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Titan’ın dizisinin çekilmesi ve yönetmen koltuğuna da Titanic enkazına 33 kez inmiş olan James Cameron’un oturması isteniyor.
Titan’ın; filmi, dizisi ve belgeseli mutlaka çekilecek çekilmesine ama felaketten hemen sonra mı yoksa ilerleyen zamanlar da mı olup olmayacağını bir süre sonra göreceğiz.
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