Titan'ın patlama hikâyesi isteniyor

Öyle ki ‘Titanic’e turistik geziler bile düzenlenmeye başlandı.

Her ne kadar daha gelişmiş denizaltılar üretilmiş olsa da okyanusun binlerce metre altındaki şartlara karşı koymak hiç de kolay değil.

Bunun böyle olduğu haziranda yaşanan Titan denizaltısında yaşanan felaketle gözler önüne serildi.

OceanGate firmasına ait denizaltıyla Titanik enkazına inmeye uğraşan 5 kişi hayatını feci bir şekilde kaybetti.