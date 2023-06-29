Titan denizaltısının enkazında 'insan kalıntıları' bulundu

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, denizaltının enkazında insanlara olduğu düşünülen kalıntılar bulunduğunu açıkladı. Amerikalı tıp uzmanları kalıntıların resmi analizini yapacak. Denizaltı 18 Haziran'da patlamış, içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Denizaltıdakiler, 1912'de batan Titanik gemisinin Kuzey Atlantik'te 3800 metre derinlikteki enkazını görmek istemişlerdi.
Titan'ın patlaması sonucu hayatlarını kaybedenler; dalışı organize eden OceanGate şirketinin başkanı 61 yaşındaki Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz kaşif Hamish Harding, 48 yaşındaki Pakistan, İngiltere ve Malta vatandaşı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood ile 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henry Nargeolet.
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