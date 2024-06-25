Tırnak uzatma serüveninde başarıya ulaşmanın 10 garantili yolu: Uzun ve sağlam tırnaklara nasıl sahip olunur?
Tırnaklarınızın kırılmadan ve sağlıklı bir şekilde uzamasını mı istiyorsunuz? Tırnak uzatma serüveninizde başarıya ulaşmanın yollarını öğrenerek, güçlü ve uzun tırnaklara sahip olabilirsiniz. İşte sizin için, tırnak bakımınızda devrim yaratacak 10 garantili yöntem!
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Her zaman hayalini kurduğunuz uzun ve güçlü tırnaklara ulaşmak artık hayal değil! Doğru bakım ve beslenme ile tırnaklarınızın kırılmadan uzamasını sağlayabilirsiniz. İşte, sağlıklı ve dayanıklı tırnaklara sahip olmanın 10 garantili yolu!
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1. TIRNAKLARINIZI YEMEYİN BIRAKIN
Tırnak yemek sağlığa zararlıdır. Her ne kadar gergin zamanların bir alışkanlığı olsa da, elinizde ve ağzınızda bakteriyel enfeksiyonlara sebep olabilir. Eğer tırnak yataklarınızın etrafında kuru veya kopuk duran deri varsa onları dişlemek yerine kestiğinizden emin olmalısınız.
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2. JEL TIRNAK KULLANMAMALISINIZ
Aceleyle çıkarılan akrilik veya jel tırnaklar, tırnaklarınızı kuru, hassas hale getirir ve uzamalarını engeller. Düzgün şekilde çıkarılsalar bile tırnaklarına zarar verebilir çünkü tırnak yatakları suyun içinde beklemektedir. Tırnak yataklarının en hassas olduğu zaman ıslak oldukları zamandır.
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3. OJELERİ KAZIMA ALIŞKANLIĞINA SON
Uçları çıkan ojeyi tırnak ucuyla kazımak genellikle tırnak yatağının üst katmanını kaldırır. Bu da tırnaklarını güçsüzleştirir.
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4. TIRNAK KORUYUCUYU ATLAMAYIN
Aceleniz varsa da tırnağınız çabuk kurusun istiyorsanız bunları sürmek genelde geçiştirilir. Fakat bunları sürmemek tırnağa zarar verebilir. Bunlar, tırnaklarında leke oluşmasını engeller, artı olarak ojenin tırnağınıza yapışmasını sağlar ve böylece ojeniz daha uzun süre kalır. Ojen kenarlarından daha az çıkarsa siz de onunla daha az uğraşırsınız ve böylece tırnaklarınıza zarar vermemiş olursunuz.
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5. TIRNAKLARINIZI ARAÇ OLARAK KULLANMAYIN
Etiketleri sökmek, yapıştırıcı çıkarmak, veya anahtarlık açmak gibi şeyler tırnaklarınıza a zarar verir ve kırılmalarına sebep olur.
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6. BOL MİKTARDA H VİTAMİNİ (BİOTİN) ALIN
Biotin tırnak, saç ve cildin gelişimini ve güçlenmesini sağlar. Gıdalar veya gıda takviyeleri ile günde 30-40 mikrogram arası biotin tüketmeyi hedefleyebilirsiniz. Tam tahıllar, mantarlar, muzlar, somon ve avokado müthiş birer biotin kaynağıdır.
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7. FOLİK ASİT İÇEREN BESİNLER
Folik asit veya vitamin B9, sinir hücrelerine zarar gelmesini engeller ve kırmızı kan hücrelerini korur. Tırnak gelişimi için en iyi vitamindir ve vücut depolamayıp fazlasını atacağından bol miktarda almanın da bir sakıncası yoktur. Balık, kırmızı et, peynir ve soya ürünleri yüksek oranda folik asit içerir.
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8. DÜZENLİ MANİKÜR
Tırnaklarınızı uzun ve güçlü hale getirmek için, uygun bir bazla başlamanız gerekir. Yani işe koyulmak için temiz ve sağlıklı tırnaklara ihtiyacınız var. Tırnaklarınızı uygun şekilde törpüleyin ve kütiküllerini kesin.
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9. KÜTİKÜL BAKIMI
Kütiküllerini yumuşatmak için tırnaklarınızı 5 dakika ılık suda bekletin. Tırnaklarınıza bir kütikül çıkarıcı sürün ve ölü deriyi geriye itmek için kütikül çubuğunu kullanın. Bunu haftada 4 defaya kadar tekrarlayın.
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10. GÜÇLENDİRME KÜRÜ
Birçok güçlendirme kürü mevcut. Uygun bir baz şekli verdikten ve doğru bir kütikül bakımı yaptıktan sonra bütçenize ve takviminize uygun bir güçlendirme kürü uygulayabilirsiniz. Günlük kullanım için krem tercih etmek pratik bir çözüm olabilir.
Kaynak: WikiHow