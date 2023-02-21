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Tırnak bakımı nasıl yapılır? Evde püf noktalarıyla tırnak bakımı (kadın ve erkek)

Günlük tırnak bakımı rutini gerçekleştirmek hem kadın hem de erkekler için önemli bir uygulamadır. Hijyen açısından sık sık yıkanan eller, sürekli sabuna temas ettiği için el ve tırnaklarda yıpranmalar, aşınmalar veya tırnak kırılmalarına neden olabilmektedir. Günlük yapacağınız basit uygulamalar ile tırnaklarınızın hem güzel hem de sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Evde tırnak bakımı ile ilgili tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Giriş: 21.02.2023 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Püf Noktalarıyla Tırnak Bakımı (Kadın ve Erkek)
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Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

  • İş sırasında, mutfakta, sporda ya da gün içinde yapılan pek çok aktivitede ellerimizi sık sık kullanırız. Bu durum bakteri ve mikroplar ile karşılaşmamıza neden olur. Sağlıklı tırnaklar için ellerimizi sık sık yıkamamız gerekir. Ancak yıkama esnasında ellerin iyice yıkandığından, akabinde iyice kurulandığından emin olun. Yapılacak tırnak bakımı için gerekli olan ilk şey, tırnakların yeterince temiz olmasıdır.
  • Tırnak yemek, pek çok kişinin istemeden yaptığı sağlıksız alışkanlıklardan biridir. Genellikle altında psikolojik sıkıntılar yatar. Bu alışkanlığı bırakmak, zor bir süreç gerektirse de imkânsız değildir. Eğer tırnak yeme alışkanlığınız varsa acı ojelerden destek alabilirsiniz. Acı oje kullanımı, ağzınızda kötü bir tat bırakacağı için zamanla tırnak yeme eyleminden uzaklaşmanıza zemin hazırlayacaktır.
  • Tırnak bakımı kadınlar için olduğu kadar erkekler için de uygulanması gereken bir rutin olmalıdır. Evde tırnak bakımı yaparken tırnak etlerinize mutlaka özen gösterin. Bilinçsizce koparılan tırnak etleri, sağlıksız tırnak yapısına sahip olmanıza neden olur. Üstelik etlerin koparılmasının ardından mikrop ve bakteriler kolayca tırnaklarınızda birikebilir. Sonrasında ise tırnağınızda şişme ve kızarma gibi sağlık problemleri meydana gelebilir. Ellerinizi ılık su ile yumuşattıktan sonra tırnak etlerinizi güzel bir manikür eşliğinde kesebilir ya da tırnak iticileri ile tırnak diplerine yumuşak hareketler yaparak itebilirsiniz. Her iki durumda da bakımlı ve sağlıklı görünen tırnaklara sahip olmanız kolaylaşır.

  • Tırnak temizliğinin ardından belli aralıklar ile bazı bakım yağları sürebilirsiniz. Bakım yağlarından üretilen tırnak cilalarını kullanmak, tırnaklarınızı daha bakımlı gösterecektir.
  • Tırnaklar sürekli oje kullanımından dolayı sararabilir. “Tırnakların beyaz olması için ne yapmalı?” diye düşünüyorsanız limon kullanabilirsiniz. Tırnaklarınızı kısa bir süre limon suyunda bekletip, ardından limon kabuğu ile ovalamak, tırnaklarınıza iyi gelecektir.
  • Güzel tırnaklar için bakım önerilerini merak edenler tırnakların beyaz ve temiz görünmesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Karbonat, tırnakların beyaz görünmesi için ideal bir üründür. Bir su bardağı suyun içine bir kaşık karbonat eklemek, ardından yaklaşık 10-15 dakika bu suda tırnakları bekletmek, daha beyaz tırnaklara sahip olmanızı sağlar.
  • Elma sirkesi, evde tırnak bakımı için sıklıkla yapılan bir yöntemdir. Tırnak bakımı erkeklerin de özen gösterdiği bir uygulamadır. Hem kadın hem de erkeklerin elma sirkesinin gücünden yararlandığı bilinir. Bir bardak ılık suya bir kaşık elma sirkesi ekleyerek tırnaklarınızı bir süre bekletin. Ardından ellerinizi iyice yıkayıp kurulayın. Bu uygulamayı düzenli yaptığınızda güzel sonuçlar alacaksınız.
  • E vitamini eksikliği, pek çok rahatsızlığı beraberinde getirir. Tırnak bakımı için önemli bir yere sahip olan E vitamini, zeytinyağında bulunmaktadır. Bir pamuk yardımı ile zeytinyağını tırnaklarınıza uygulamayı deneyebilirsiniz. Sonuçtan oldukça memnun kalacaksınız. Bu uygulama ile daha güçlü ve daha sağlıklı tırnaklara sahip olmanız mümkündür.
  • Evde tırnak bakımı yapmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem badem yağı kullanımıdır. Badem yağı; A, B ve E vitamini yönünden zengindir. Eğer tırnaklarınız güçsüz olduğu için sık sık kırılıyorsa badem yağı ile tırnaklarınıza masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Bu uygulamayı günlük rutin haline getirdiğinizde güzel sonuçlar alacaksınız.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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