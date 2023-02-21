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Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Saçların güzel ve bakımlı görünmesi, kişinin büyük oranda kendini iyi hissetmesini sağlar. İyi bakımı yapılmış bir saç hem dış görünüşü olumlu etkiler hem de saç derisi sağlığını korur. “Rutin saç bakımı nasıl olmalı?” sorusu, büyük bir kitlenin bilgi edinmek istediği önemli bir konudur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki her saç tipi aynı değildir. İnce telli, kalın telli, kuru, yağlı, kıvırcık, düz ve dalgalı gibi saç tipleri bulunur. Saçlarınız için en doğru bakım rutini gerçekleştirdiğinizde sağlıklı bir saça sahip olmanız mümkündür. Küçük bir detay gibi görünse de saçın genel yapısı, saç bakımı için oldukça önemlidir. Saç bakımı kadınlar için vazgeçilmez bir rutindir. Son yıllarda erkekler de sağlıklı görünen saçlar için belirli bakım rutinleri gerçekleştirmektedir. Kadın-erkek herkesin evde saç bakımı yapması için kolay uygulamalar bulunmaktadır.

Evde saç bakımı yaptığınızda dikkat etmeniz gereken ilk faktör, sıcak su kullanmamaktır. Sıcak su ile yıkanan saçlar, saç derisindeki doğal yağlara zarar verir. Soğuk su ile yıkamak ise saçlarda oluşan yağların iyi temizlenmemesine neden olur. Duş alırken ya da saçlarınızı yıkarken mutlaka ılık su kullanın.

Günümüzde pek çok markaya ait saç şampuanları bulunmaktadır. Ağır kimyasal içermeyen şampuan kullanımına özen gösterin. Ayrıca tercih ettiğiniz şampuanın saç tipinize uygun olması da bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza zemin hazırlar. Saçlar boya işlemi gördüyse boyalı saçlara uygun, kepek problemi varsa kepeğe karşı etkili şampuanlar kullanılmalıdır.

Duş esnasında saçlarınızı şampuandan iyice arındırdıktan sonra saç tipinize uygun bir nemlendirici saç kremi kullanın. Saçlarınızın ortasından uçlara doğru nemlendirici kremi uygulayın. Bu işlemin ardından saçlarınızı kırmadan daha kolay tarayabilirsiniz.

“ Rutin saç bakımı nasıl olmalı ?” Günlük saç bakımı için zaman ayırıyorsanız bitkisel saç yağları ile saçlarınızın daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Sedir ağacı yağı, badem yağı, jojoba yağı, lavanta yağı gibi uçucu yağlar kullanmak, saçlarınıza iyi gelecektir.

?” Günlük saç bakımı için zaman ayırıyorsanız bitkisel saç yağları ile saçlarınızın daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Sedir ağacı yağı, badem yağı, jojoba yağı, lavanta yağı gibi uçucu yağlar kullanmak, saçlarınıza iyi gelecektir. Sadece saç ürünleri kullanarak saçlarınıza yeterli bakımı yapamazsınız. Doğru beslenme alışkanlığı, saç sağlığını doğrudan etkiler. Özellikle E vitamininden zengin besinler tüketmeniz gerekmektedir. Avokado, ıspanak, fındık ve badem E vitamini açısından zengin besinlerdir.

Evde saç bakımı için bazı maskeler hazırlayabilirsiniz. Saç maskeleri ile saçın gerekli nemini sağlamak mümkündür. Ayrıca bu maskeler ile saç dökülmelerinin ve kurumalarının önüne geçebilirsiniz. Kuru saçlar için; bal, elma sirkesi ve yumurta maskesi doğru bir tercih olacaktır. Eğer saçlarınız kuru ise zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağlı saçlar için; yumurta ve limon maskesini deneyebilirsiniz.

için bazı maskeler hazırlayabilirsiniz. Saç maskeleri ile saçın gerekli nemini sağlamak mümkündür. Ayrıca bu maskeler ile saç dökülmelerinin ve kurumalarının önüne geçebilirsiniz. Kuru saçlar için; bal, elma sirkesi ve yumurta maskesi doğru bir tercih olacaktır. Eğer saçlarınız kuru ise zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağlı saçlar için; yumurta ve limon maskesini deneyebilirsiniz. Maşa ve düzleştirici gibi ürünler sık sık kullanıldığında saç yapısı ciddi oranda bozulur. Saçlarınıza hem doğru bakım yapıp hem de maşa ve düzleştirici kullanmak doğru olmayacaktır. Aksi halde saçlarınızda yıpranmalar ve kırılmalar meydana gelir. Bu nedenle yaptığınız bakımdan sonuç almanız mümkün olmaz. Doğru saç bakımının ardından saçlarınızı doğal bırakmak, uzun vadede saç sağlığınızı korur.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner