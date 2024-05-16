Tır viyadükten uçtu: 2 ölü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 metre yükseklikteki viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.
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Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi.
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Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte korkuluklara çarpıp zemine düştü.
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İhbar üzerine lay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekipler yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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