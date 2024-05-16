Servis bekleyen işçilere çarptı! 2'sini altına aldı!

REKLAM advertisement1

Denizli'de kaza, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Antalya Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan SUV araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

DURAĞA DALDI, 4 İŞÇİYİ SÜRÜKLEDİ

İHA'da yer alan habere göre kontrol çıkan araç, yoğun sağındaki Ulus taksi durağına daldı. Süratli bir şekilde sabah işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarpan araç, 4 kişiyi sürüklemeye başladı.

2 YARALI ARACIN ALTINDA KALDI

Yaralılardan 1’i çocuk 2 kişi çevreye savrulurken; bir yaralı araç ile taksi durağının duvarı arasında sıkıştı. Aracın tekerleri altında sıkışan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralının feryatları yürekleri dağladı.

REKLAM SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR Yaralılara ilk müdahaleyi taksi durağında çalışan şoförler yaptı. Yaralıların imdadına koşan taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri ve şoförler, bir taraftan da onları sakinleştirmeye çalıştı. HASTANEYE KALDIRILDILAR Aracın altında kurtarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.