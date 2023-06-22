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TIR parkında kaçak akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi

Ağrı'da, bir TIR parkında 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi

Giriş: 22.06.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
TIR parkında gizli yeraltı tankı bulundu
AA

Ağrı'da, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir TIR parkında arama yapıldı.

Aramada, TIR parkındaki kulübede 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 15 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.

Gizli yeraltı tankı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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