TIR parkında gizli yeraltı tankı bulundu

Ağrı'da, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir TIR parkında arama yapıldı.

Aramada, TIR parkındaki kulübede 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 15 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.

Gizli yeraltı tankı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.