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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğula TIR çarptı

        Baba ve oğula TIR çarptı

        Batman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba ve oğula TIR çarptı. Yaralılardan Mehmet Salih T.'nin hayati tehlikesi sürerken, oğlu Bülent T.'nin vücudunda ise kırıklar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:51
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        Baba ve oğula TIR çarptı
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        Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı Mehmet Salih T. (38) ile oğlu Bülent T. (12) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Mehmet Salih T. ile oğlu Bülent T.’ye, İran’dan geldiği belirtilen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralılardan Mehmet Salih T.’nin hayati tehlikesi sürerken, oğlu Bülent T.’nin vücudunda ise kırıklar oluştu. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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