Gaziantep’te otomobil, kaza yapan TIR' çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerlere çarparak kaza yapan TIR'ın dorsesine çarptı. Feci kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan TIR'ın dorsesine çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı ilçesinden Gaziantep istikametinde ilerleyen Nihat K. idaresindeki TIR, yoğun yağış nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.
Aynı güzergahta seyir halinde olan Numan Ünün idaresindeki otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkarttıkları yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, otomobilde bulunan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafik, kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.