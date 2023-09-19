Timsah Evi projesiyle birçok timsah türünü evinde besliyor
Meksika'nın Morelos eyaletinde yaşayan Andre Rocha, Timsah Evi projesiyle pek çok timsah türünü evinde besliyor
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Meksika'nın Morelos eyaletinde yaşayan Andre Rocha, kendi geliştirdiği Timsah Evi projesi kapsamında birçok timsah türünü evinde yasal olarak besliyor.
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Rocha, Timsah Evi projesi kapsamında düz yüzlü kayman, Amerikan timsahı, Nil timsahı, morelet timsahı, Amerika alligatoru yetişitiriyor.
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Rocha, yürüttüğü projeyle hem timsahların korunmasını hem de özel timsah türlerinin yetiştirilmesini hedefliyor.
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İşte kareler...
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