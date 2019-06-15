Time dergisi, 24 haziran sayısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kapak yaptı. Dergi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle yapılan röportajı sayfalarına taşıdı.

Küresel ısınma nedeniyle tehlike altında olan Pasifik ülkelerini ziyaret eden BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğini "Dünya için en büyük sorunlardan biri" olarak niteledi.

Antonio Guterres, "Küresel ısınmayla mücadele, Birleşmiş Milletler'in önderlik etmesi gereken bir sorun. Bu gezegenimiz için bir gereklilik" dedi.

Guterres, bu sonbaharda ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden umutlu olduğunu da dile getirdi.