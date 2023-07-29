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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar “Tılsımlı Konuralp” Çini sergisi Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluşuyor

        “Tılsımlı Konuralp” Çini Sergisi Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluşuyor

        Düzce'de uzun yıllar çini sanatı üzerinde çalışmalarını sürdüren Harun Agâh Altay, ilk kişisel çini sergisini Konuralp Antik Kent'te açmaya hazırlanıyor. Sanatçı sergiyle ilgili olarak "Düzce'nin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için ufak da olsa katkımız olsun istiyorum. Düzce'de çini sanatını insanlar yeterince tanımıyor. Bu vesileyle Konuralp'teki heyecan verici kazılara bir heyecan daha getirmeyi amaçladım. Konuralp'in Bitinya döneminde öne çıkan motiflerini ve figürlerini çini sanatıyla buluşturdum. Gerek yabancı turistlerin gerekse bölge insanının Konuralp'e olan ilgilerini artırmaya katkı sunmaya çalıştım" ifadelerini kullanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 19:45
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        Konuralp'in tılsımları
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        Tarihi iki bin yılı aşan ve son yıllarda yapılan kazı çalışmalarıyla kalıntıların gün ışığına çıktığı Konuralp Antik Tiyatro alanında geçtiğimiz yıl ilk kez bir tiyatro gösterisi gerçekleştirilmişti.

        TIPKI BUNDAN 2 BİN YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ

        Düzce ‘nin antik turizme açılan kapısı olan Konuralp (Prusias Ad Hypium), yeni bir etkinliğe daha kapılarını açıyor. Buna göre alanda bugüne kadar ilk kez bir kişisel sergi açılacak. Tıpkı iki bin yıl önce olduğu gibi Antik Tiyatro bölümü günümüzde de tiyatro ve sergi etkinliklerine sahne oluyor.

        Altay, bu vesileyle yaklaşık iki yıldır Konuralp’teki pek çok motif ve figürleri Geleneksel Türk Çini sanatıyla buluşturdu.

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        "KAZILARA HEYECAN GETİRMEYE ÇALIŞTIM"

        Yaklaşık otuz eserin yer alacağı sergiyi özellikle “Dünya Düzce Günleri” etkinliklerine denk getirdiğini ifade eden Harun Agâh Altay, “Düzce’nin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için ufak da olsa katkımız olsun istiyorum. Düzce’de çini sanatını insanlar yeterince tanımıyor. Bu vesileyle Konuralp’teki heyecan verici kazılara bir heyecan daha getirmeyi amaçladım. Konuralp’in Bitinya döneminde öne çıkan motiflerini ve figürlerini çini sanatıyla buluşturdum. Gerek yabancı turistlerin gerekse bölge insanının Konuralp’e olan ilgilerini artırmaya katkı sunmaya çalıştım. Burada ne kadar çok etkinlik yapılırsa turizme katkısı o kadar çoğalır. Antik dönemde bu bölgenin sanatsal etkinliklere sahne olduğunu biliyoruz. Günümüzde neden bu devam etmesin. Amacımız başta resim ve el sanatları sergileri olmak üzere Konuralp temalı kişisel sergilerin bu mekanda dünyaya duyurulmasını sağlamaktır. Bu vesileyle tüm sanatçı dostlarımızı Konuralp’te sergi açmaya davet ediyoruz.” dedi.

        Harun Agah Altay
        Harun Agah Altay

        6 AĞUSTOS'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

        Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü ‘nün de desteklediği sergi 4 Ağustos Cuma günü saat 14:30’da açılacak, 6 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

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        #harun agah altay
        #haberler
        #Konuralpin Tılsımları
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