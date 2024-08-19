TikTok ve Pinterest'ten, Amazon ile iş birliği: Uygulama içinden direkt alışveriş

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Sosyal medya platformları artık sadece paylaşımların, beğenilerin ve takipçi sayılarının ötesine geçiyor. Instagram ve Facebook gibi sosyal medya devleri alışveriş dünyasında da etkili bir rol oynamaya başladı. Amazon ise bu trendi yakalayarak müşterilerine daha kolay ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunmak için adımlar atıyor. Artık TikTok ve Pinterest kullanıcıları, hesaplarını Amazon’a bağlayarak reklamlardan doğrudan ürün satın alabiliyorlar. Bu işbirliği, hem Amazon’un e-ticaret işine katkı sağlamasını hem de sosyal alışverişi daha keyifli hale getirmesini amaçlıyor. Böylece, TikTok ve Pinterest, sadece paylaşımların değil, aynı zamanda alışverişin de bir parçası haline geliyor.

AMAZON İLE HESAP BAĞLAYARAK İŞLEM Amazon, sosyal medya platformları TikTok ve Pinterest ile işbirliği yaparak müşterilerinin uygulamadan çıkmadan alışveriş yapabilmesini sağlıyor. TikTok ve Pinterest kullanıcıları, hesaplarını Amazon hesaplarına bağlayarak reklamlardan doğrudan ürün satın alabiliyorlar. Bu yeni işlevsellik, hem Amazon’un e-ticaret işine katkı sağlaması hem de sosyal alışverişi artırması planlanıyor. Böylece Tiktok ve Pinterest'in bir e pazaryerine dönüşeceği vurgulanıyor. REKLAM TikTok VE PİNTEREST İLE AMAZON'DA NASIL ALIŞVERİŞ YAPILIR? Amazon sözcüsü, Digital Commerce 360’a yaptığı açıklamada, “Amazon, müşterilerin sosyal medyada daha kolay alışveriş yapmasını sağlayarak uygulama içi alışverişi genişletiyor” dedi. “Müşteriler artık TikTok veya Pinterest reklamlarından Amazon ürünlerini inceleyebilir ve TikTok veya Pinterest uygulamasını terk etmeden Amazon’da ödeme yapabilirler” bilgisi verildi.

Ayrıca, ABD’de hesaplarını bağlayan müşteriler, TikTok veya Pinterest’teki seçili Amazon ürün reklamlarında anlık fiyatlandırma, Prime üyeliği, teslimat tahminleri ve ürün detayları görebilirler. Ancak Amazon’a göre, TikTok kullanıcıları tüm alışverişlerini siteden yapamazlar; belirli ürünler için uygulama içi alışveriş Amazon veya Amazon’un mağazasındaki bağımsız satıcılar tarafından sunuluyor. RİSK VE FİYAT DENGESİ Perakende uzmanları, yeni işbirliklerinin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendiriyor. Sosyal ticaret platformu SuperOrdinary’nin kurucusu ve CEO’su Julian Reis, hem Amazon hem de TikTok’ta markaların pazarlama konusunda yardımcı olan bir platformdur. Reis, yeni platform işbirliklerini yakından takip ediyor. “TikTok’un entegrasyonu, Amazon’a satışları artırma ve dijital pazarlamayı iyileştirme konusunda değerli fırsatlar sunarken, aynı zamanda marka kontrolü, platforma bağımlılık ve düzenleyici konularla ilgili potansiyel riskleri de beraberinde getiriyor,” dedi. Markaların bu platformlardaki varlıklarını tamamen kontrol etmek için hem Amazon hem de TikTok’ta uçtan uca yeteneklere sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Amazon için en büyük risk, kontrol eksikliği. Reis, TikTok’taki alışveriş deneyiminin sorunsuz olmaması durumunda Amazon’un marka algısının zarar görebileceğini söylüyor. Julian Reis, "Eğer TikTok’un popülaritesi bir nedenle düşerse veya TikTok veya Pinterest yön değiştirirse, bu da Amazon’u etkileyebilir. “Amazon’un satışlarının önemli bir kısmını TikTok’a dayandırması, Amazon’u TikTok’un algoritmalarındaki, politikalarındaki veya iş stratejilerindeki değişikliklere karşı risklere maruz bırakabilir” ifadelerini kullandı.