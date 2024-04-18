TikTok Notes, Instagram'a rakip olmak için geliyor

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Önde gelen Çinli sosyal medya uygulaması TikTok dünya çapında karşı karşıya olduğu yasaklanma risklerine karşın yenilikleri ile sosyal medya kullanıcıları ile buluşmaya devam ediyor. Çinli sosyal medya devi bu kez, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a rakip olabilecek bir uygulama ile karşımızda.

Sosyal medya devi TikTok, kullanıcıların fotoğraflarını ve düşüncelerini paylaşabilecekleri yeni bir uygulama olan TikTok Notes’u tanıttı. Bu yenilikçi platform, özellikle içerik oluşturuculara yönelik tasarlanmış ve onlara fotoğraflarına başlık ekleyerek anlatımlarını zenginleştirme fırsatı sunuyor.

AVUSTRALYA VE KANADA'DA TESTLERE BAŞLADI Notes ismi verilen bu uygulama bugün itibarıyla Avustralya ve Kanada'da çok görkemli bir tanıtımı olmadan, sessizce hayata geçirildi. Hareketsiz görüntüler ve metin odaklı bu yeni uygulama, henüz test aşamasında olsa da Instagram'ın karşısına çıkabileceği konuşuluyor. TikTok'un yeni fotoğraf paylaşım uygulaması olarak karşımıza çıkan Notes, özellikle içerik oluşturucular için yenilikçi araçlar ve özellikler sunduğunu belirtiyor. Uygulama, kullanıcıların fotoğraflarını paylaşabilecekleri ve resimlere başlık ekleyebilecekleri bir platform olarak tanıtılırken, ikTok Notes’un lansmanı, Avustralya ve Kanada gibi belirli pazarlarda sınırlı bir test aşamasında gerçekleşmiş ve kullanıcı geri bildirimleri ile gerekli iyileştirmeler yapılarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlandığı açıklandı.

REKLAM GELECEĞİNİ BEĞENİLER BELİRLEYECEK TikTok Notes’un ana sayfası, kullanıcıların takip ettikleri kişilerin gönderilerini ve “Sizin İçin” adlı bir sayfa ile iki bölüme ayrılmıştır. Bu ara yüz, kullanıcıların ilgisini çekebilecek içeriklere daha kolay erişim sağlamayı amaçlamaktadır. TikTok’un bu yeni hamlesi, sosyal medya pazarında rekabeti kızıştırıyor. Instagram gibi mevcut platformlarla benzerlikler taşıyan TikTok Notes, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmeyi ve sosyal medya etkileşimlerini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. TikTok Notes’un geleceği, kullanıcıların benimsemesine ve platformun sunduğu özelliklerin beğenilmesine göre şekilleneceği belirtildi.

YENİ BİR HESAP GEREKİYOR MU? TikTok kullanıcıları için Notes uygulamasına giriş için ayrı bir hesap açmaları gerekmiyor. Burada firmanın Meta'nın Threads ile Instagram arasında kurduğu bağı örnek aldığını söyleyebiliriz. Bu konuya Türkiye açısından baktığımızda benzer uygulamanın ülkemizde yasaklanması TikTok Notes için de olumsuz bir gelecek yaratacaktır. Bununla birlikte TikTok uygulamasındaki mevcut veya gelecekteki gönderilerin Notes'ta gösterileceğini belirtti, ancak bunun uygulamanın lansmanında uygulanmadığı anlaşılıyor.