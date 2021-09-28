1 milyarı geçti!

Popüler kısa video paylaşım uygulaması TikTok, dünya çapında 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu. 2016 yılında Çinli ByteDance tarafından kullanıma açılan TikTok, böylece 1 milyar kullanıcı barajı aşan sosyal medya platformları arasına adını yazdırdı.
Bu alanda TikTok, Facebook (2.8 milyar), YouTube (2.3 milyar), WhatsApp (2 milyar), Instagram (1.4 milyar), Facebook Messenger (1.3 milyar ve WeChat’in (1.2 milyar) ardından en çok kullanıcısı olan 7. platform olmuş oldu.
TikTok’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, misyonlarının yaratıcılığa ilham vermek ve eğlendirmek olduğu belirtilerek, “Bugün bu misyonu ve topluluğumuzun dünya çapında 1 milyardan fazla insana ulaşmasını kutluyoruz. Artık aylık 1 milyardan fazla kullanıcı eğlenerek öğrenmek ve yeni şeyler keşfetmek için TikTok'a geliyor. İçerik üreticilerimizin yaratıcılığı ve özgünlüğü sayesinde TikTok, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için günlük yaşamlarının bir parçası haline geldi. Müzikten yemeğe, güzellik ve modadan kültür ve sanata bütün içerikler TikTok'ta yer alıyor. Yolculuğumuzu özel kıldığınız için size teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
CREATER MARKETPLACE TÜRKİYE’DE
Öte yanda Los Angeles, New York, Londra, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul ve Tokyo'da global ofisleri bulunan TikTok, markalar ve içerik üreticilerinin etkileşim kurabileceği TikTok Creator Marketplace’i Türkiye’de hayata geçirdiğini açıkladı. Marka ve ajansların TikTok içerik üreticileriyle buluşabildiği Creator Marketplace, iki taraf arasında bir etkileşim kurulmasına, markaların kendilerine uygun içerik üreticilerini bulmalarına ve bu konuda analizler yapmasına olanak sağlayacak.
TikTok Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Pakistan Gelişen Pazarlar ve Küresel İş Çözümleri Başkanı Scott Thwaites konuyla ilgili olarak, “Markalar kaliteli ve amacına uygun içerik oluşturmaya ilişkin içgörüler almak amacıyla, içerik üreticilerini yakından gözlemlemeye başladı. Biz burada içerik üreticileri ve markalar arasındaki iş birlikleri için daha yaratıcı fırsatlar görüyoruz” dedi.
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