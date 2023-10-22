Tıkanmış lavabo derdine son! Bu yöntemler çok işinize yarayacak!

LAVABO AÇMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Karbonat ve sirke: Bu iki malzemeyi karıştırarak etkili bir lavabo açma karışımı elde edebilirsiniz. Bir su bardağı karbonat ve bir su bardağı sirkeyi lavabo giderine dökün. Ardından gideri bir tıkaçla kapatın ve 30 dakika bekleyin. Son olarak, kaynar su dökün.