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        Haberler Yaşam Tıkanmış lavabo derdine son! Bu yöntemler çok işinize yarayacak!

        Tıkanmış lavabo derdine son! Bu yöntemler çok işinize yarayacak!

        Tıkanmış lavabo, ev hanımlarının en büyük kabuslarından biridir. Lavabo tıkandığında, suyun akması yavaşlar veya tamamen durur. Bu da, gündelik yaşamı olumsuz yönde etkiler. Neyse ki, tıkanmış lavaboları açmanın pratik ve etkili yöntemleri vardır. İşte hayatınızı kolaylaştıracak o yöntemlerden bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:05
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        • 1

          Tıkanmış lavaboları açmak için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem vardır. Hangi yöntemi kullanacağınız, tıkanıklığın derecesine bağlıdır. Hafif tıkanıklar için doğal yöntemler genellikle yeterli olur. Daha ciddi tıkanıklar için ise profesyonel yöntemler gerekebilir.

        • 2

          LAVABO AÇMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

          Karbonat ve sirke: Bu iki malzemeyi karıştırarak etkili bir lavabo açma karışımı elde edebilirsiniz. Bir su bardağı karbonat ve bir su bardağı sirkeyi lavabo giderine dökün. Ardından gideri bir tıkaçla kapatın ve 30 dakika bekleyin. Son olarak, kaynar su dökün.

        • 3

          Limon tuzu: Limon tuzu da tıkanmış lavaboları açmak için etkili bir yöntemdir. İki yemek kaşığı limon tuzunu lavabo giderine dökün ve 30 dakika bekleyin. Ardından kaynar su dökün.

          Bulaşık deterjanı: Bulaşık deterjanı da tıkanmış lavaboları açmak için kullanılabilir. Bir bardak bulaşık deterjanını lavabo giderine dökün ve 30 dakika bekleyin. Ardından kaynar su dökün.

        • 4

          PROFESYONEL LAVABO AÇMA YÖNTEMLERİ

          Tıkaç: Tıkanmış lavaboları açmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri tıkaç kullanmaktır. Tıcağı lavabo giderine yerleştirin ve birkaç dakika boyunca bastırın. Bu, tıkanıklığı açmaya yardımcı olacaktır.

        • 5

          Tel: Tıkanıklığı açmak için kullanabileceğiniz başka bir araç da teldir. Bir tel parçasının ucuna bir bez veya sünger takın ve gidere sokun. Tıkanıklığı temizlemek için teli ileri geri hareket ettirin.

        • 6

          Su pompası: Su pompası da tıkanmış lavaboları açmak için etkili bir yöntemdir. Su pompasının ucunu lavabo giderine yerleştirin ve pompalamaya başlayın. Bu, tıkanıklığı açmaya yardımcı olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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