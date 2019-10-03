03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, son dönemde enerji fiyatlarına odaklandı. Doğalgaz ve elektriğe peş peşe zam yapıldı. Doğalgaza temmuz ve eylül; elektriğe de temmuz ve ekim aylarında zam yapıldı. 2019 yılında elektriğe, birikimli olarak yüzde 32 zam yapıldı. Yıl sonuna kadar yeni bir artış beklenmiyor.
TİCARETHANE 1 TL’YE DAYANDI
Elektriğe, 1 Ekim’de yapılan yüzde 14.9 zam sonrasında ticarethane bir kilovatsaat elektriğin fiyatı, vergiler ve paylar dahil 94.5067 kuruşa yükseldi. Ticarethanede, kısaca PST olarak adlandırılan perakende satış fiyatı (çıplak elektrik maliyeti) 54.9781 kuruşa çıktı. Esnaf, daha ucuz elektrik arayışına girdi.
SON ZAMLAR SONRASINDA OLUŞAN MAKAS
Peki, yüz binlerce esnaf, onlarca alış-veriş merkezi, yüzlerce hastane ve üniversite ile diğer iş yerleri daha ucuz elektrik kullanabilir mi? Son zamlar sonrasında piyasada oluşan birim elektrik fiyatı ile PST arasındaki fark, böyle bir olanağın oluşmasına yardımcı oluştu. Piyasada, halen bir kilovatsaat elektriğin birim fiyatı 30-32 kuruş aralığında seyrediyor.
İNDİRİMLİ ELEKTRİK
Ticarethane kategorisinden elektrik tüketen gerçek ve tüzel kişilerin, elektrik tedarik eden işletmelerle görüşmeleri halinde belli oranlarda indirimli elektrik almaları mümkün görünüyor. Geçmiş dönemde, ikili anlaşmalar yoluyla “serbest tüketici” konumunda olan aboneler, yüzde 10 ve üzeri indirimlerle elektrik temin etmişlerdi.
'İNDİRİMLİ ELEKTRİK İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI'
Enerji Ticareti Derneği Başkanı Tamer Çalışır, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, PST’nin 54.9781 kuruş olduğuna işaret ederek, “2020 yılı için yenilenebilir enerji kaynaklarından gelecek kısaca YEKDEM maliyeti kilovatsaat başına 8.5-10 kuruş. Bu miktarı ve işletme maliyetlerini düştüğümüzde PST için 38 kuruşluk bir rakam ortaya çıkıyor. Serbest piyasada, elektrik fiyatının 31-32 kuruş civarındaki seviyesini koruması halinde serbest tüketicilere ve esnaf kesimine daha uygun fiyattan elektrik temin etmek mümkün. Hatta birçok tedarik şirketi şimdiden bu müşteriler ile görüşme halinde ve verilen fiyatların tarifeden aşağıda olduğunu biliyoruz. Ancak, burada önemli olan sürdürülebilirlik. Piyasada oluşacak fiyatlar ve tarifelerin bu artışlarla olacak ilişkisi önemli bir unsur olarak öne çıkıyor” dedi.
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