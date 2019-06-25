Dünyanın en büyük finans gruplarından biri olan İsviçre merkezli banka UBS, ABD ve Çin´in bu hafta Japonya´da gerçekleştirilecek G20 toplantılarında ticaret savaşını bitirme konusunda ilerleme sağlayamamaları durumunda, dünya ekonomisinin durgunluğa (resesyon) sürükleneceği uyarısı yaptı.

UBS Küresel Ekonomik Araştırmalar Başkanı Arend Kapteyn, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, iki ülkenin bir anlaşmaya varamaması ve birbirlerine yeni gümrük tarifeleri uygulamaları halinde, global ekonomik büyüme ve piyasa şartları hakkında beklentilerin bozulacağına dikkat çekti ve ekledi:

"(Böyle bir senaryoda) Küresel büyümenin önümüzdeki çeyreklerde yaklaşık 75 baz puan düşeceğini ve ekonomik çerçevenin, 80'li yıllardaki Petrol Çöküşü, 90'lı yıllardaki Tekila Krizi ya da (2010'lardaki) Euro Bölgesi Krizi gibi, hafif bir global resesyona dönüşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

UBS Küresel Ekonomik Araştırmalar Başkanı, Osaka´da düzenlenecek toplantıda işlerin kötü gitmesi halinde bunun olumsuz etkilerinin hemen hissedilemeyeceğiri de belirtti. Ancak Kapteyn´e göre, devam eden birkaç çeyrek dönem içinde yükselen fiyatların talebi ve büyümeyi aşağı çekmesi ile kötü etkiler gittikçe dozajını artıracak. Gelecek bir buçuk yıl içerisinde ABD´nin milli geliri yüzde 1.0 daralırken, Çin yüzde 1.2 ve Avrupa da yüzde 0.74 küçülecek.

'SAVAŞLA' DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTI

Bir çok ekonomist Mayıs ayında borsalarda yaşanan düşüşleri tırmanan ticaret savaşlarına bağlamıştı. Borsalarda kayıplar Başkan Trump´ın 5 Mayıs´ta attığı bir tweet ile, 200 milyar dolar değerinde Çin mallarına yüzde 25 ek gümrük vergisi koyduklarını ve 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine daha yüzde 25 gümrük tarifesi koymaya hazırlandıklarını açıklamasının ardından gelmişti. Arend Kapteyn, yeni gümrük tarifeleri getirilmesi halinde başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya borsalarının da yaklaşık ortalama yüzde 20 değer kaybedebileceğini vurguladı.

Ticaret savaşlarının devamı halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında beklenen 50 baz puanlık faiz indiriminin yanı sıra 100 baz puan daha faiz indirmek durumunda kalacağını belirten Kapteyn, diğer büyük merkez bankalarının da Fed'i takip ederek faiz indirmeye zorlanacağını savundu. Kapteyn, yeni gümrük tarifeleri ile Çin´de ekonomik büyümenin yüzde 6'nın altına düşeceğini ileri sürdü ve ekledi: "Politika yapıcılar sınırlı bir teşvik programını tekrar devreye soktuğunda muhtemelen yatırımcılar artık (merkez bankalarının krize karşı) ellerinde fazla seçenek kalmadığına dair endişelenmeye başlayacak."

UBS analisti Kapteyn, ticaret savaşlarının tırmanması halinde Amerikan on yıllık bono faizlerinin de tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilemesini beklediklerini anlattı.