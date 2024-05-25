Cannes'da neden dakikalarca alkışlıyorlar?
Cannes Film Festivali'nde galası yapılan filmlerin dakikalar süren alkış yarışı, Bella Hadid'in kırmızı halıya hayal kırıklığı yaratan ayak basışı, 'Bennifer'ın ayrılığının direkten dönüşüyle haftaya damga vuranlar...
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Cannes'da gösterimi yapılan filmler için sadace "dakikalarca alkışlandı" ifadesi kullanılmaz; "10 dakika ayakta alkışlandı" denir, örneğin. Dakika belirtmek önemli. Peki ama neden?
Bu yıl 77'ncisi yapılan Cannes Film Festivali'nde Selena Gomez'in Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón ile başrolleri paylaştığı 'Emilia Pérez' filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Ancak yılın en uzun alkış rekoru 13 dakikayla Demi Moore ile Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Oscar Lesage'nin başrolleri paylaştığı 'The Substance' filmine ait. Geçmiş yıllarda çok daha uzun süreli alkışlara şahit olmuştuk.
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RESMİ OLMAYAN ALKIŞ YARIŞI
Ayakta alkış, bir filme verilen anlık tepkinin ötesine geçiyor. Kültürel bir barometre, filmin etkisi hakkında dünyaya bir işaret ve en uzun, en gürültülü saygı duruşu olarak nitelendirilebilir. Filmler için alkış dakikaları, resmi olmayan bir yarış gibi adeta...
2006'da Guillermo del Toro'nun 'Pan'ın Labirenti' filminin 22 dakika alkışlanması ve 2004'te Michael Moore'un 'Fahrenheit 9/11'inin 20 dakika alkışlanmasını hatırlayın. Bu alkışlar filmlerin Cannes'ın çok ötesindeki gidişatını etkiledi.
Ayakta alkışlama, festivalin DNA'sına işlemiş bir törene dönüştü. Eleştirmenler, alkışın uzunluğunun Cannes'daki hava durumu tahmini kadar güvenilir olduğunu savunuyor.
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ALKIŞ SÜRESİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Farklı ölçüm yöntemleri kullanılması, farklı sayım sonuçlarını açıklıyor. Bazıları jenerik akmaya başladığında saati başlatırken, diğerleri salon ışıkları yanana kadar bekliyor. Bazıları alkışlar azaldığında kronometreyi durduruyor bazıları da film yapımcısı konuşmaya başladığında.
Ancak zamanlamanın ötesinde seyircilerin kimlerden oluştuğu alkışları etkiliyor. Cannes galalarına eleştirmenler, sinema sektöründen kişiler, yüksek profilli konuklar ve son zamanlarda çokça sosyal medya fenomenlerinden oluşan bir kalabalık katılıyor. Ancak çoğu zaman alkışlar, filmin sanatsal değerinden ziyade salondaki ünlüleri kutlamakla ilgili oluyor.
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EMEKTARLIĞA ÖVGÜ
Büyük isimler ve efsanevi yönetmenler genellikle daha uzun süre alkışlanıyor. Geçen yıl, Martin Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri' 9 dakika ayakta alkışlanmıştı. Benzer şekilde, Francis Ford Coppola'nın bu yıl çok konuşulan 'Megalopolis'i 7 dakikalık alkış aldı. Bu, 80 yaşındaki yönetmenin yeni projesine bir övgüden çok emektarlığına bir övgü gibiydi adeta.
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"13 DAKİKA ALKIŞLANAN FİLM SİNEMALARDA!"
Her ne kadar bir filmin değerini ölçen bir araç olarak ayakta alkışlamanın doğruluğuna biraz ihtiyatla yaklaşılması gerekse de etkili bir pazarlama değeri olduğu bir gerçek. Alkışın uzunluğu, filmin büyük bir etki yarattığının sinyalini veren güçlü bir tanıtım aracı haline gelebiliyor. "Duydun mu bak, Cannes'da 13 dakika alkışlanan film sinemaya gelmiş" diyerek sinema salonuna koşmak gibi bir etki bırakabiliyor üzerimizde.
HANGİ FİLM, NE KADAR ALKIŞ ALDI?
Pan'ın Labirenti (2006) - 22 dakika
Fahrenheit 9/11 (2004) - 20 dakika
Kaçak (2012) -18 dakika
Neon Şeytan (2016) - 17 dakika
Kefernahum (2018) - 15 dakika
Gazeteci Çocuk (2012) - 15 dakika
Belle (2021) - 14 dakika
Benim Cici Silahım (2002) - 13 dakika
Artist (2012) - 12 dakika
Elvis (2022) - 12 dakika
Kuru Otlar Üstüne (2023) - 11 dakika
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VE BELLA GÖRÜNDÜ!
Cannes Film Festivali'nde sadece filmler yarışmıyor elbette, kırmızı halı kıyafetleri de yarışa dâhil. Ünlülerin ne giyecekleri merakla bekleniyor, izleniyor. Ama gözler en çok Bella Hadid'i arıyor. 2016'da ilk kez Cannes kırmızı halısına kırmızı bir giriş yapmasından bu yana 2021'deki ilginç dekoltesiyle hafızalara kazınmıştı. Bu yıl, sindire sindire, yavaş yavaş girdi kırmızı halıya Bella. Önce sevgilisiyle ve arkadaşlarıyla yat molası verdi Cannes'da, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sanki, "Hiç acelem yok, zaten kırmızı halıda en çok beni konuşacaksınız" dercesine ağırdan alıyor gibiydi.
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Ve nihayet 'The Apprentice' filminin galasına transparan bir giriş yaptı. Ama o da ne! Naylon çorapların birbirine düğünlenmiş hali gibiydi elbisesi. Beklentilerin altında kaldığı bir gerçek ama hiç olmazsa kaçık çorapları değerlendirmek için ilham verdiğini düşünebiliriz.
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ESKİ SEVGİLİDEN YENİ EŞ OLUR MU?
Tam "Ex'ten next olmaz" diyecektim ki olayların gidişatı beni yalanladı. Şimdilik! 'Bennifer'ın 17 yıl sonra yeniden bir araya gelerek düşman çatlattığı evliliği, küçük bir sarsıntı atlattı. Yedi hafta birlikte poz vermeyişleri boşanma söylentilerini ortaya saçtıktan sonra, nihayet geçen hafta sonu yan yana görüldüler. Oysa kısa süre önce dikkatli gözler Ben Affleck'in alyansının parmağında olmayışına işaret etmişti. Ama yedi haftalık merak giderildikten sonra Ben Affleck'in yeni fotoğraflarında parmağındaki yüzük de görüldü. Taşlar yeniden yerine oturmuştu.
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Yanlarında değildik elbette ama kaynaklar, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Seraphina için düzenlenen bir resitale giden çiftin her zamanki gibi olduğunu açıkladı. "Farklı kişilikleri ve birlikte olmaya yeterince zaman ayıramamaları nedeniyle aralarındaki ilişkinin pek iyi olmadığı aşamalardan geçtiler" ifadesi, evliliğin geçirdiği badireleri açıklıyordu. Şimdilik yüzler gülüyor, sorun bertaraf edilmiş gibi görünüyor. En azından 2022'deki nikâhtan bu yana, şimdilik hâlâ ex'ten next olabiliyor.
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