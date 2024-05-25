Cannes'da neden dakikalarca alkışlıyorlar?

RESMİ OLMAYAN ALKIŞ YARIŞI

Ayakta alkış, bir filme verilen anlık tepkinin ötesine geçiyor. Kültürel bir barometre, filmin etkisi hakkında dünyaya bir işaret ve en uzun, en gürültülü saygı duruşu olarak nitelendirilebilir. Filmler için alkış dakikaları, resmi olmayan bir yarış gibi adeta...

2006'da Guillermo del Toro'nun 'Pan'ın Labirenti' filminin 22 dakika alkışlanması ve 2004'te Michael Moore'un 'Fahrenheit 9/11'inin 20 dakika alkışlanmasını hatırlayın. Bu alkışlar filmlerin Cannes'ın çok ötesindeki gidişatını etkiledi.

Ayakta alkışlama, festivalin DNA'sına işlemiş bir törene dönüştü. Eleştirmenler, alkışın uzunluğunun Cannes'daki hava durumu tahmini kadar güvenilir olduğunu savunuyor.