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        Haberler Magazin Fatma Karanfil'den üzücü haber: Fatma Karanfil son sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?- Magazin haberleri

        Fatma Karanfil'den üzücü haber

        Kanser tedavisi ünlü oyuncu Fatma Karanfil'in entübe edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:25
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          1960 ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'da iz bırakan Fatma Karanfil'den üzücü haber geldi.

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          Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.

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          Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.

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          FATMA KARANFİL HAKKINDA

          3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

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          1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı.

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          Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

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          Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.

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