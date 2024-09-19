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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı’ndan 8 ayda 815,3 milyon liralık ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı’ndan 8 ayda 815,3 milyon liralık ceza

        Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde ilk 8 ayda 815,3 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:21
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        Ticaret Bakanlığı'ndan 8 ayda 815,3 milyon liralık ceza
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        Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatınca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815,3 milyon TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz, tüketicilerimizin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelere ilişkin olarak, sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması, bunun yanında tüketicileri mağdur edebilecek faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

        Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz, tüketicilerimizin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelere ilişkin olarak, sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması, bunun yanında tüketicileri mağdur edebilecek faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

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        Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatımızca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815.323.796,32 TL idari para cezası uyguladık. Sadece 2024 yılının Ağustos ayında yapılan denetimlerde 79.580.960 TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Denetimler neticesinde, tüketicilerimizin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere yılın ilk 8 ayında 432.389.365,12 TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16.386.452,00 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165.041.612,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Diğer taraftan, taşra teşkilatımızca, başta fiyat etiketine ve lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik olmak üzere, yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklara istinaden 201.506.367,20 TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin menfaatlerini korumak, “güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesi” ile güvenli ürüne ulaşmasını, bunun yanında kaliteli ve sorunsuz bir hizmet alımını sağlamak amacıyla saha denetimlerimiz ve mevzuat çalışmalarımız titizlikle devam edecektir."

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