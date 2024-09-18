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Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılının faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya konuk konuşmacı olarak, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı katıldı.

Geçtiğimiz yıl, ailesiyle Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçiren, aylarca hastanede tedavi gören Ali Sabancı, kazayla ilgili ilk kez konuştu.

"EŞİMİN SURATI PARÇALANDI"

Kazada ölümden dönen Ali Sabancı, olayı şu sözlerle anlattı; "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu, 2 ekip vardı büyük teknede çalışan... Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah, rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3 - 4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim, öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz."

Ali Sabancı, Kaan Sabancı, Vuslat Sabancı, Emrecan Sabancı REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmişti. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi Haberi Görüntüle