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Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leras Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLDİLER Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. REKLAM Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ise saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ise yüzünden ağır darbeler aldığı belirtildi. Sağlık durumu iyiye giden Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.

ALİ SABANCI KİMDİR? 5 Mayıs 196’da Adana'da dünyaya gelen Ali Sabancı, Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Sabancı, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus şirketinin kurucu isimlerinden. Şevket Sabancı'nın üçüncü oğlu olan Ali Sabancı, lisans eğitimini yurtdışında aldı. Yüksek lisansına yine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek isteyen Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisansa başladı ve 1995 yılında derecesini aldı. Esas Holding A.Ş.'nin ortak olduğu; İzair A.Ş. ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ali Sabancı, aynı zamanda TYD, TÜSİAD, İSO ve TAİK üyesi. Sabancı, 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu. Ali Sabancı, iş insanı Aydın Doğan'ın yine iş insanı kızı Vuslat Doğan ile evli ve iki çocuk sahibi.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR? 16 Ocak 1971 doğumlu Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı. The New York Times gazetesinde bir süre çalıştıktan sonra The Wall Street Journal gazetesinde Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması aşamasında görev aldı. Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na terfi etti. 2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Hürriyet'in Demirören ailesine satılması ile Hürriyet'teki görevlerini bıraktı. Doğan Holding’in sahibi Aydın Doğan’ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, iş insanı Ali Sabancı ile evli ve iki çocuk annesi.