Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leras Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şevket Sabancı'nın üçüncü oğlu olan Ali Sabancı, lisans eğitimini yurtdışında aldı. Yüksek lisansına yine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek isteyen Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisansa başladı ve 1995 yılında derecesini aldı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

16 Ocak 1971 doğumlu Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı.

The New York Times gazetesinde bir süre çalıştıktan sonra The Wall Street Journal gazetesinde Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması aşamasında görev aldı.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na terfi etti. 2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Hürriyet'in Demirören ailesine satılması ile Hürriyet'teki görevlerini bıraktı. Doğan Holding’in sahibi Aydın Doğan’ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, iş insanı Ali Sabancı ile evli ve iki çocuk annesi.