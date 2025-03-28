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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapanlara 200,9 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapanlara 200,9 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ramazan sürecinde yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:24
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        Fahiş fiyat artışına 200,9 milyon TL ceza
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtelif her türlü uygulamalara karşı, iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz devam etmektedir. Ramazan ayı süresince mart ayında 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        '46 BİN 474 FİRMA DENETLENDİ'

        81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin, "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle bayram öncesinde ramazan ayı boyunca 81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla sadece mart ayında yapılan denetimlerimizde 46 bin 474 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 9 bin 525 firma ve 46 bin 507 ürün neticesince 134,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılı ilk 3 ayında ise toplamda 108 bin 802 firmada, 8 milyon 922 bin 234 ürünü denetlemiş bulunmaktadırlar. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında mart ayında 9 bin 156 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 6,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 850 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 160,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından, 2025 yılında fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimlerde 126,7 milyon TL, otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil olmak üzere, 228 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup aykırı fillerde bulunanlara 3,9 milyon TL, kuyum sektörü denetimlerinde aykırı fiil ve eylemde bulunan 82 gerçek ve tüzel kişiye 16,5 milyon TL ve emlak sektöründe gerçekleştirilen denetimlerde ise 46 gerçek ve tüzel kişiye 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        MESAFELİ SATIŞ DENETİMLERİ

        Mesafeli satış denetimlerine değinilen açıklamada, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimler kapsamında, ramazan ayında 1 Mart- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 60,1 milyon TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 2025 yılı ilk 3 ay boyunca gerçekleştirilen denetimlerin toplamında ise 198,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 95,1 milyon TL, Reklam Kurulu tarafından reklam ve haksız ticari uygulamaları kapsamında yapılan denetimlerde 92,3 milyon TL, ürün güvenliğini temel alıp gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 11,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise 2025 yılı Mart ayında 19 firmaya, 602,6 milyon TL, 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 54 firmaya 4,4 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamdaki denetimler içinde ise ilk sırada gıda endüstrisinde gerçekleştirilen denetimler bulunurken, sektöre 2025 yılı ilk 3 ayda 2,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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