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Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, İhracat Genel Müdürü olarak görev yapan Veysel Parlak, aynı bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü olarak atandı.

Boşalan İhracat Genel Müdürlüğü'ne ise diğer bir kararla Özgür Volkan Ağar getirildi.