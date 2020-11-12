Tıbbi cihazlardaki bu risklere dikkat!

Sağlık hizmetleri, teknolojiyi en çok benimseyen ve uygulayan alanların başında geliyor. Bu yöndeki teknolojiler ve tıbbi cihazlar çarpıcı hızla gelişirken, dijital riskler de artıyor.
Gelişen internet bağlantılı hayat, tıbbi cihazları siber saldırılara açık hale getirebiliyor. Peki bu cihazları saldırılara açık hale getiren unsurlar neler? Yıllar önce internet üzerinden bir insülin pompasının ele geçirilişini paylaşansiber güvenlik kuruluşu Eset, tıbbi cihazlarda güvenlik sorunu oluşturma potansiyeline sahip noktaları irdeledi.
TIBBİ CİHAZLARDAKİ EN KRİTİK 5 DİJİTAL RİSK NOKTASI
1- Bluetooth
Birçok tıbbi cihaz, Bluetooth yoluyla izlemeyi ve etkileşimi bir araya getirir. Ancak Bluetooth, ne yazık ki ihlaller konusunda uzun bir geçmişe sahip. Yamalar olsa da, sahada bu yamaların gerçek adaptasyon oranını ve zaman çizelgesini belirlemek zor. Güvenlik ihlali, bilgilerin yanlış oluşmasına sebebiyet verebilir. Kandaki şeker ölçümünüzle ilgili yanlış bilgiye sahip olursanız, bu yanlış bilgiye dayanarak kandaki glikoz seviyenizi ayarlamaya uğraşırken gerçek bir fiziksel tehlikeyle karşılaşabilirsiniz.
2- Windows
Birçok hastanede, entegrasyonu sağlayan üreticilerin güncellemeleri zamanında yapmamalarından ötürü, daha eski Windows sürümleri ile çalışan tıbbi ekipmanlar var. Bir üretici, entegrasyonla ilgili sorunları gözden geçirmek için birimlerinde kapsamlı testler uygulamadan, en son Windows yamasını uygulayamaz. Bu nedenle yamaların uygulanması zorlu bir süreçtir. Olası bir saldırgan, bu gibi durumlar açığa çıkar çıkmaz durumu kendi lehine kullanabilir.
3- Bulut
Hastanelerdeki tıbbı pek çok cihaz, sağlık durumu güncellemelerini ve hastanın gerekli durumlarda ihtiyaç duyduğu yardımı alabilmesini sağlamak için bulut bağlanabilirliği yoluyla tıbbi klinisyenlerle iletişim kurar. Bu aşamada saldırganlar bilinen suistimal yöntemlerini kullanarak saldırıları hızlı bir biçimde gerçekleştirmek üzere harekete geçebilir.
4- Ethernet
Tıbbi cihazların bir bölümü Ethernet yoluyla tıbbi TCP/IP ağlara bağlıdır. Ancak klinisyenlerin ve hastaların mevcut bağlantılarla, bir ağ kopyalama cihazını fark etmesi oldukça zordur. Böyle bir ağ kopyalama cihazına gömülü kablosuz bağlantılarla, siber saldırganlar veri trafiğine gizlice sızabilir ve verileri çalabilir. Bunun için saldırganların yalnızca bir kere fiziksel olarak erişim sağlaması yeterlidir.
5- Kablosuz klavyeler
Tuş kaydediciler, çıkışa bağlı sahte USB cihazı gibi davranarak kablosuz klavyelerdeki tuş vuruşlarını yakalayıp giriş yapmalarıyla da bilinir. Bu sayede parola girerek giriş yapılıyormuş gibi hassas verileri elde ederler. Ayrıca saldırganlar güvenlik ürünlerinden gelen uyarıların göz ardı edilmesini sağlayarak, sızıntılar için uzaktan arka kapı indirebilir ve kurabilirler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!