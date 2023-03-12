Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği´nden yapılan açıklamada "Almanya'daki güvenlik personeli grevi nedeniyle 13 Mart tarihinde planlanan Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen seferlerimizde iptaller yapılmıştır" denildi. İptal edilen seferler ise şu şekilde açıklandı:
TK 1668 Hamburg-İstanbul
TK 1662 Hamburg- İstanbul
TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen
TK 1664 Hamburg- İstanbul
TK 1728 Berlin-İstanbul
TK 1722 Berlin- İstanbul
TK 7729 Berlin- Sabiha Gökçen
TK 7733 Berlin- Ankara
TK 1726 Berlin- İstanbul
TK 1724 Berlin- İstanbul
TK 1553 İstanbul-Hannover
TK 1554 Hannover-İstanbul
TK 1555 İstanbul-Hannover
TK 1556 Hannover- İstanbul
TK 1333 İstanbul-Bremen
TK 1334 Bremen-İstanbul"
DÖNÜŞ SEFERLERİ YOLCUSUZ YAPILACAK
Güvenlik personelinin grevi nedeniyle İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Hamburg ve Berlin´e yapılacak seferler yolculu gerçekleştirilecek. Ancak grev nedeniyle dönüş seferlerinin yolcusuz yapılacağı bildirildi.