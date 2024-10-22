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        Haberler Bilgi Gündem THY yeni mezun yetiştirme programı 2. pilot aday adayı Take-Off Cadet Programı başvuru tarihleri, şartları

        THY yeni mezun yetiştirme programı Take-Off Cadet Programı başvurularında son günler!

        Türk Hava Yolları, Take-Off Cadet Programı kapsamında; 2. pilot olmak isteyen yeni mezun öğrencilere kapsamlı bir eğitim verdikten sonra, başarılı olanları bünyesinde istihdam edecek. Program için başvurular 25 Ekim itibarıyla sone erecek. İşte, THY Take-Off Cadet Programı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 08:51
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        • 1

          Türk Hava Yolları, Take-Off Cadet programına başvurular sürüyor. Bir eğitim ve istihdam programı olan Take-Off Cadet'e kabul edilen adaylar; iki sene sürecek uygumalı ve teorik eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, THY bünyesinde 2. pilot olarak göreve başlayacak. İşte, THY yeni mezun programı Take-Off Cadet başvuru tarihleri, şartları...

        • 2

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 25 Ekim 2024, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.

        • 3

          2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

          Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

        • 4

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

          - T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

          - En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

          *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

          *Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

          - 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

          - Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        • 5

          - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

          - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

          - Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

          - Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

          - Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

          - Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

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