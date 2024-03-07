THY verileri açıkladı: Şubat ayında 6,1 milyon yolcu taşındı

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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a Şubat 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yer aldığı bir bildirimde bulundu. Yayımlanan verilere göre havayolu şirketi, Şubat 2023 döneminde 4,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 25,4 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Şubat 2023 döneminde 2,1 milyon olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14,6 artarak 2,4 milyona yükseldi. Yolcu doluluk oranı Şubat 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 81,3 olarak gerçekleşirken yurt dışı doluluk oranı ise yüzde 80,9 olarak gerçekleşti. Yurt içi doluluk oranı yüzde 85,1 olarak gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Şubat 2023 döneminde 15,4 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 19,5 artarak 18,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2023 döneminde 101,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 45,6 artarak 148,4 bin ton olarak kaydedildi.

İKİ AYLIK VERİLER DE AÇIKLANDI

THY tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Şubat 2024 dönemine ilişkin yolcu verilerine göre 2023'de 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 12,3 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Şubat 2023 döneminde 4,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14,4 artarak 5 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı belirtilen dönemde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,2 puan düşerek yüzde 80,8 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,9 olarak gerçekleşti. 2024 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 450 olduğu belirtildi.