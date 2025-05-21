Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen THY indirimli uçak bileti kampanyası detayları belli oldu. THY tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki, THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? İşte 2025 THY ucuz uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...