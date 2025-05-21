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        Haberler Bilgi Ekonomi THY UCUZ BİLET KAMPANYASI || 919 TL’den başlayan fiyatlarla... THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, hangi uçuşlarda geçerli?

        THY'den 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası! THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?

        Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen kampanyanın detayları belli oldu. THY indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Seyahatseverler ise bu noktada ''THY ucuz uçak bileti nasıl ve nereden alınır? THY indirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 THY indirimli bilet kampanyası hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:06
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        • 1

          Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen THY indirimli uçak bileti kampanyası detayları belli oldu. THY tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki, THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? İşte 2025 THY ucuz uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...

        • 2

          THY'DEN 19 MAYIS'A ÖZEL YURT İÇİ BİLETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI

          Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor.

          THY, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası düzenledi.

        • 3

          THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI, BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

          THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre şirket, yurt içine 919 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

          Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında bilet satın alabilecek.

          Yurt içi uçuşlar ise 1 Ekim-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4

          THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

          115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

        • 5
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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