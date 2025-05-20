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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS: Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte canlı altın kuru

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Bugün sarı metal piyasalardaki belirsizlikten dolayı yeniden yükseliş sinyali vermeye başladı. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirerek 4 bin 52 lira seviyesine yükseldi. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:12 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:06
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